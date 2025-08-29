Apertura del BIST 100 este 28 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de jornada continuista para el BIST 100, que empieza la sesión de mercado del jueves 28 de agosto con una variación del 0,09%, hasta los 11.368,78 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el indicador invierte el resultado de la jornada anterior, en el que finalizó con una disminución del 0,45%, mostrando recientemente una falta de continuidad en los resultados.

Con respecto a los últimos siete días, el BIST 100 marca un ascenso 0,49%, por ello desde hace un año aún acumula un incremento del 18,85%. El BIST 100 se sitúa un 1,4% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 26,2% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).