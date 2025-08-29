Apertura del AEX neerlandés este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el AEX, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 29 de agosto con una variación del 0%, hasta los 903,49 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con días previos, el indicador invierte el resultado de la sesión previa, en el que cerró con un descenso del 0,31%, mostrando recientemente una falta de estabilidad en los resultados.

En los últimos siete días, el AEX registra una disminución 1,03%, de manera que en términos interanuales aún acumula una bajada del 0,59%. El AEX se sitúa un 4,75% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 13,44% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (796,45 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que necesita contar con datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).