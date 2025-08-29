Acciones rusas a la baja: MOEX Russia Index cae un 0,45% al cierre de la jornada este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el MOEX Russia Index, que acabó rueda bursátil del viernes 29 de agosto con leves bajadas del 0,45%, hasta los 2.899,61 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 2.904,05 puntos y un mínimo de 2.882,77 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,73%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota un incremento 0,1% y desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 14,75%. El MOEX Russia Index se sitúa un 12,82% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 9,75% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).