Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 28 de agosto

Día negativo para el BEL-20 INDEX, que comienza la jornada en los mercados del jueves 28 de agosto con leves descensos del 0,27%, hasta los 4.823,97 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el índice gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó un incremento del 0,51%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia en los últimos días.

En los últimos siete días, el BEL-20 INDEX acumula una bajada 0,24%; sin embargo en el último año aún conserva un ascenso del 15,4%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,77% por debajo de su máximo del presente año (4.861,20 puntos) y un 24,9% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.