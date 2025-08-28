Noticias

Valor de cierre del euro en Nicaragua este 28 de agosto de EUR a NIO

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es una de
El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 42,80 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,6% comparado con el dato de la jornada previa, cuando se situó en 42,54 córdobas.

En relación a la última semana, el euro marca un incremento 0,84%, de manera que en términos interanuales mantiene aún una subida del 8,52%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, acumuló tres jornadas sucesivas de números positivos. En la última semana la volatilidad presentó un comportamiento notoriamente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que indica que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

Temas Relacionados

NicaraguaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Cierre del índice bursátil Russel 2000 este 28 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Cierre del índice bursátil Russel

Panamá: cotización de cierre del euro hoy 28 de agosto de EUR a PAB

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Panamá: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Cuba este 28 de agosto de USD a CUP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 28 de agosto en Cuba

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Panamá este 28 de agosto de USD a PAB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar