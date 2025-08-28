Valor de cierre del euro en Nicaragua este 28 de agosto de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 42,80 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,6% comparado con el dato de la jornada previa, cuando se situó en 42,54 córdobas.

En relación a la última semana, el euro marca un incremento 0,84%, de manera que en términos interanuales mantiene aún una subida del 8,52%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, acumuló tres jornadas sucesivas de números positivos. En la última semana la volatilidad presentó un comportamiento notoriamente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que indica que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.