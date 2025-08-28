Noticias

Valor de cierre del euro en Honduras este 28 de agosto de EUR a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El euro es una de
El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se negoció al cierre a 30,37 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,54% si se compara con los 30,21 lempiras de la sesión previa.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro acumula una subida 0,77%, por lo que en términos interanuales aún mantiene un incremento del 13,94%.

Respecto de fechas previas, acumuló tres jornadas sucesivas de subida. En la última semana la volatilidad fue de 19,21%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (16,12%), mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo habitual.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

