La canción más sonada en Spotify Chile hoy

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

El tema de Jere Klein es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 541.735 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Destello..

Kidd Voodoo

«Destello..» de Kidd Voodoo se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 250.324 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la segunda posición.

3. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

«Me Mareo (w JC Reyes)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el tercer lugar, con 226.473 reproducciones.

4. BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)

Katteyes

«BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)» de Katteyes se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 223.622 reproducciones.

5. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

«Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)» de Germanini se vende como pan caliente. Ya lleva 208.688 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 5.

6. Who

Jimin

«Who» de Jimin pierde fuerza. Hoy solo cosecha 203.830 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. Mambinho Brasileño

benjitalkapone

Un número tan favorable como 194.470 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de benjitalkapone va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo lugar.

8. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 191.271 reproducciones.

9. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Tras haberse reproducido 181.131 veces, «YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 9.

10. Zona (w Tobal Mj, Nacho G Flow)

Lucky Brown

«Zona (w Tobal Mj, Nacho G Flow)» de Lucky Brown va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 176.937 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.