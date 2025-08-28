El sube y baja de decentraland: cuál es su precio este 28 de agosto

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Decentreland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por ethereum, donde necesitas de su criptomoneda para llevar a cabo cualquier tipo de adquisición, misma que es conocida con las siglas de MANA.

En el metaverso de decentraland los usuarios tienen la posibilidad de crear, experimentar y monetizar contenido, así como aplicaciones. Una de las principales características de la plataforma es la capacidad de comprar terrenos en su realidad virtual, construir sobre ellos y eventualmente monetizar.

A diferencia de otras plataformas, en decentraland los usuarios son los dueños en lugar de alguna empresa . Al ser MANA la criptomoneda necesaria para el metaverso de decentraland es importante conocer su valor en el mercado.

Costo de decentraland

El valor de la criptomoneda de decentraland para este díaa las 10:00 horas (UTC) es de 0.29 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio del 3.05% en las últimas 24 horas , así como una variación del -0.05% en los últimos 60 minutos .

Actualmente, decentraland se encuentra en el lugar #110 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta moneda digital es de 5.902317 dólares por unidad.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las criptomonedas son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

En consecuencia, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les señala de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Sin embargo, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o legalizado su uso.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para realizar transacciones, las monedas virtuales utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Actualmente existen distintas criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha desencadenado el aumento de su costo.

¿Dónde comprar criptomonedas?

Para comprar cualquiera de las criptomonedas que existe en este mercado no regulado se debe de acudir a sitios web especializados.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

Cabe mencionar que el precio de cada una de estas divisas digitales depende de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede ocasionar cambios abruptos.

Esto quiere decir que mientras más gente esté interesada y quiera adquirir una criptomoneda cualquiera, mayor será su valor y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de divisas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.