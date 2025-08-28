El Nikkei 225 sube 0,48% tras la apertura de la jornada este 28 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el Nikkei 225, que comienza la sesión bursátil del jueves 28 de agosto con leves subidas del 0,48%, hasta los 42.597,66 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el indicador invierte el dato de la jornada anterior, donde finalizó con un descenso del 0,97%, demostrando que es incapaz de asentar una tendencia en fechas recientes.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 marca una bajada 0,03%; pero en términos interanuales mantiene aún un incremento del 11,91%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,55% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.714,31 puntos) y un 36,81% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.