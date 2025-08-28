El mercado de la India inició operaciones perdiendo terreno este 28 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el Nifty 50, que comienza la sesión de mercado del jueves 28 de agosto con descensos del 0,78%, hasta los 24.518,90 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas anteriores, el índice bursátil encadena dos jornadas sucesivas en valores negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 marca una bajada 2,12%, de modo que en el último año aún mantiene un descenso del 1,23%. El Nifty 50 se sitúa un 4,36% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 11,03% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.