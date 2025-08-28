El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 28 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el KOSPI, que empieza la jornada en los mercados del jueves 28 de agosto con leves subidas del 0,22%, hasta los 3.194,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con jornadas previas, el índice suma dos fechas sucesivas en dígitos positivos.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI registra un incremento 1,67%, por ello desde hace un año aún mantiene una subida del 21,99%. El KOSPI se sitúa un 1,85% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 39,26% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, por lo que necesita contar con datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características específicas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).