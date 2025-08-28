Con tendencia a la baja, PSI 20 reabre la jornada este 27 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el PSI 20, que empieza la sesión bursátil del miércoles 27 de agosto con leves descensos del 0,36%, hasta los 7.816,16 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas anteriores, el indicador suma cuatro fechas seguidas en dígitos negativos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 acumula una bajada 2,13% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene un incremento del 15,62%. El PSI 20 se sitúa un 2,55% por debajo de su máximo del presente año (8.020,36 puntos) y un 24,98% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, para lo cual toma datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).