Con tendencia a la baja, PSI 20 reabre la jornada este 27 de agosto

Jornada adversa para el PSI 20, que empieza la sesión bursátil del miércoles 27 de agosto con leves descensos del 0,36%, hasta los 7.816,16 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas anteriores, el indicador suma cuatro fechas seguidas en dígitos negativos.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el PSI 20 acumula una bajada 2,13% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene un incremento del 15,62%. El PSI 20 se sitúa un 2,55% por debajo de su máximo del presente año (8.020,36 puntos) y un 24,98% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, para lo cual toma datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.
Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).