BSE Sensex 30 abrió con tendencia negativa este 28 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el BSE Sensex 30, que comienza la jornada financiera del jueves 28 de agosto con notables caídas del 0,82%, hasta los 80.124,22 puntos, tras la apertura. Con respecto a días previos, el selectivo encadena dos jornadas consecutivas de bajada.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una disminución 2,12% y en el último año mantiene aún una bajada del 1,19%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,68% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 9,77% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.