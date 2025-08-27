Valor de apertura del euro en Honduras este 27 de agosto de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se paga al inicio de operaciones a 30,14 lempiras en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,08% si se compara con la cotización de la jornada previa, cuando cotizó a 30,16 lempiras.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro anota un ascenso 0%, de modo que desde hace un año mantiene aún un incremento del 13,12%.

Respecto de días pasados, cambia el sentido del dato previo, cuando marcó una subida del 2,35%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia estable recientemente. En referencia a la volatilidad de la última semana, es de 19,2%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (16,14%), lo que indica que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.