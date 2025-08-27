Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 27 de agosto de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,18% frente a los 36,56 córdobas de la sesión previa.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 0,2%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 0,34%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, encadena dos jornadas seguidas en ascenso. La cifra de la volatilidad es de 16,23%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (8,1%), presentándose como un activo con mayores cambios de lo normal.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.