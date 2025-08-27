Taiwan Weighted cerró en terrenos positivos este 27 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada del miércoles 27 de agosto con subidas del 0,88%, hasta los 24.519,90 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 24.539,88 puntos y la cifra mínima de 24.410,08 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,53%.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un incremento 3,79%, por lo que en el último año acumula aún un ascenso del 11,32%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.