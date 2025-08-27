Índice Russell 2000 cierra operaciones este 27 de agosto con ganancia de 0,64%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Russell 2000, que terminó la sesión bursátil del miércoles 27 de agosto con leves subidas del 0,64%, hasta los 2.373,80 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 2.375,71 puntos y un volumen mínimo de 2.352,78 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,97%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 anota una subida del 4,6%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.