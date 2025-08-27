Noticias

Honduras: cotización de apertura del dólar hoy 27 de agosto de USD a HNL

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 25,97 lempiras en promedio, lo que implicó un cambio del 0,06% comparado con los 25,96 lempiras de la jornada previa.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 0,1%, por lo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 6,52%.

Respecto a jornadas pasadas, encadena dos fechas consecutivas de subida. En referencia a la volatilidad de la última semana, es notoriamente superior a la cifra lograda para el último año (14,5%), por lo tanto presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

