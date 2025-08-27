Euro: cotización de apertura hoy 27 de agosto en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se paga en la sesión de hoy a 42,49 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,04% comparado con los 42,48 córdobas de la jornada previa.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un ascenso 0,11%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 7,62%.

Respecto de fechas previas, acumula dos sesiones seguidas de ganancias. En la última semana la volatilidad es manifiestamente superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores cambios de lo que indica la tendencia general.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.