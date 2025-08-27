Cotización del FTSE MIB del 27 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el FTSE MIB, que cerró la jornada del miércoles 27 de agosto con descensos del 0,72%, hasta los 42.349,41 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 42.810,63 puntos y un mínimo de 42.203,29 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,42%.

En los últimos siete días, el FTSE MIB acumula un descenso 1,2%; sin embargo en términos interanuales aún conserva un ascenso del 25,37%. El FTSE MIB se sitúa un 2,22% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 29,39% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (32.731 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.