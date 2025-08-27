Cielo despejado en Ashburn: conoce el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 27 de agosto

Mañana en Ashburn, los residentes podrán disfrutar de un día sin precipitaciones de lluvias. (REUTERS/Michael A. McCoy)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima durante el día y por la noche

Por la noche se espera que el cielo esté parcialmente despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se espera que las nubes aumenten, con una temperatura mínima de alrededor de 54 grados Fahrenheit (12 grados Celsius).

El viento del noroeste será de aproximadamente 6 millas por hora (9,7 kilómetros por hora) y se volverá tranquilo por la tarde.

Para mañana en la noche, se espera un clima mayormente despejado, con una temperatura máxima cercana a los 80 grados Fahrenheit (aproximadamente 27 grados Celsius). El viento será tranquilo, cambiando a dirección suroeste a una velocidad de 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora) por la tarde. A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia, está actualizada al corte del 26 de agosto, 8:35 p. m. EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos. (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío, los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

La mejor temporada para realizar actividades físicas al aire libre en Virginia. (Geoff Burke-USA TODAY Sports, vía REUTERS)

Julio representa el periodo más cálido en Ashburn, Virginia, con máximas promedio de 31 °C y mínimas de 20 °C.

La temporada calurosa, en la que las temperaturas diarias superan los 26 °C, se extiende aproximadamente del 29 de mayo al 16 de septiembre, destacando junio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre como los mejores meses para actividades al aire libre bajo clima cálido, según la puntuación de turismo.

Durante el año, las temperaturas oscilan habitualmente entre -3 °C y 31 °C, registrándose valores excepcionales desde -11 °C hasta más de 35 °C. El verano se caracteriza por calor y bochorno, mientras que el invierno, de 30 de noviembre a 4 de marzo, aporta frío intenso y nevadas, especialmente en enero, cuando las mínimas promedian -3 °C y las máximas alcanzan 6 °C.

El cielo permanece parcialmente nublado gran parte del año, lo que aporta variedad a las condiciones ambientales según la estación.