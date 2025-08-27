ATX gana terreno durante la apertura de sesión este 27 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el ATX, que comienza la sesión del miércoles 27 de agosto con leves incrementos del 0,2%, hasta los 4.713,03 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el selectivo con este valor frena la racha plana que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el ATX registra una disminución 1,98% aunque, por el contrario, en el último año aún acumula una subida del 27,37%. El ATX se sitúa un 2,8% por debajo de su máximo del presente año (4.848,87 puntos) y un 30,84% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.602,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.