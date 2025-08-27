Noticias

Apertura del BSE Sensex 30: abrió operaciones a la baja este 26 de agosto

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BSE Sensex 30, que comienza la jornada en los mercados del martes 26 de agosto con notables caídas del 1,04%, hasta los 80.786,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el índice bursátil invierte el valor de la sesión previa, en el que se saldó con un ascenso del 0,85%, demostrando que no es capaz de fijar una clara tendencia en los últimos días.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca un descenso 1,05%, de manera que desde hace un año aún mantiene una bajada del 0,33%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,89% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 10,68% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, que está integrado por 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, no hay que olvidar el Nasdaq 100, que une a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más fuertes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Asimismo, el SSE Composite Index, que puede considerarse el principal de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más influyentes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas son propiedad del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Cielo despejado en Ashburn: conoce el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 27 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Cielo despejado en Ashburn: conoce

Clima en Pensilvania: el pronóstico del tiempo en Filadelfia para mañana miércoles 27 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Pensilvania: el pronóstico

Hang Seng de Hong Kong abre la jornada en terrenos positivos este 27 de agosto

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng de Hong Kong

Taiwan Weighted abrió la jornada en terrenos positivos este 27 de agosto

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted abrió la jornada