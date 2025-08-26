OMXS30 cae un 0,35% durante la apertura de la jornada de este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el OMXS 30, que empieza rueda bursátil del martes 26 de agosto con leves descensos del 0,35%, hasta los 2.659,22 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con días previos, el índice bursátil encadena dos sesiones sucesivas en negativo.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 registra una disminución 0,02%; aunque en términos interanuales acumula aún una subida del 5,36%. El OMXS 30 se sitúa un 3,74% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 22,22% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características concretas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden asociarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).