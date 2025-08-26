La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BSE Sensex 30, que terminó rueda bursátil del martes 26 de agosto con notables descensos del 1,04%, hasta los 80.786,54 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 81.450,28 puntos y la cifra mínima de 80.685,98 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,94%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota un descenso 1,05%, por ello en el último año aún mantiene una bajada del 0,33%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,89% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 10,68% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.