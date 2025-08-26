Euro: cotización de cierre hoy 26 de agosto en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 42,65 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 1,26% si se compara con los 42,12 córdobas de la jornada previa.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro anota un ascenso 0,76% y desde hace un año acumula aún una subida del 8,29%.

En relación a días pasados, invirtió el valor de la jornada anterior, en el que se saldó con una disminución del 1,21%, mostrando que no es capaz de fijar una tendencia definida recientemente. En referencia a la volatilidad de la última semana, presentó un comportamiento notoriamente superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo normal.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.