El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el Nikkei 225, que terminó rueda bursátil del martes 26 de agosto con ligeras caídas del 0,85%, hasta los 42.444,88 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 42.703,27 puntos y la cifra mínima de 42.137,62 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,32%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 anota una disminución 2,53%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una subida del 16,47%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,9% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.714,31 puntos) y un 36,32% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.