El mercado de la India inició la jornada perdiendo terreno este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que comienza la jornada en los mercados del martes 26 de agosto con bajadas del 0,62%, hasta los 24.814,05 puntos, tras la apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil cambia el sentido del resultado anterior, donde marcó un incremento del 0,85%, sin ser capaz de establecer una tendencia estable recientemente.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 anota un descenso 0,67%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene una subida del 0,01%. El Nifty 50 se sitúa un 3,21% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 12,37% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).