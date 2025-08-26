El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el KOSPI, que comienza rueda bursátil del martes 26 de agosto con descensos del 0,83%, hasta los 3.183,08 puntos, tras la apertura. Con respecto a días anteriores, el índice pone el fin a tres sesiones de racha positiva.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI registra un incremento 1%, de manera que desde hace un año acumula aún una subida del 24,5%. El KOSPI se sitúa un 2,19% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 38,77% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.