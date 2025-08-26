Precio del dólar en Republica Dominicana se dispara y alcanza su valor más alto en casi cinco meses

Precio del dólar en República Dominicana (EFE/ Luis Torres)

Mal cierre para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso no lograra revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este 26 de agosto cotizando al alza frente al dólar. La divisa estadounidense recuperó más de dos puntos y medio porcentual de su valor ante la moneda dominicana al cierre de mercados de este martes.

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 62,60 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 2,59% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando marcó 61,02 pesos.

Esta cotización que alcanzó el dólar ha sido la más alta desde principios de abril pasado, es decir, en casi cinco meses.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio mantiene una pendiente bajista debido a la respuesta de los mercados por las presiones del gobierno de Estados Unidos a la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) y la amenaza de nuevos aranceles.

El dólar amaneció afectado por el nerviosismo de los inversores a causa de la presión que ha ejercido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para despedir a Lisa Cook, gobernadora de la FED, quien ha rechazado dejar su puesto en el banco central.

Esto ha generado inquietud entre los operadores de bonos estadounidenses, ante un posible daño a la independencia de la FED en su toma de decisiones.

La cautelosa política monetaria del banco central ha molestado a Trump, pese a que han sido sus propias decisiones económicas, como los aranceles indiscriminados que ha interpuesto a varias naciones, las que han ocasionado esta situación.

Además, Trump amenaza con imponer un arancel del 200% a China si restringe las exportaciones de imanes a Estados Unidos. También podría anunciar nuevos aranceles y restricciones a las exportaciones de tecnología avanzada y semiconductores, en respuesta a los impuestos digitales de otros países. Asimismo, planea imponer aranceles del 50% a productos provenientes de India a partir del miércoles.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 1,38%, por lo que en el último año aún acumula un ascenso del 4,23%.

Si confrontamos la cifra con jornadas previas, puso fin a dos sesiones de tendencia plana. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, presentó un rendimiento notoriamente superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores alteraciones de lo esperado.

Banco Central de la República Dominicana (EFE/Orlando Barría)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.