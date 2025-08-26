Clima en Pensilvania: el pronóstico del tiempo en Filadelfia para mañana miércoles 27 de agosto

Filadelfia espera un ambiente fresco y agradable para mañana miércoles 27 de agosto. (REUTERS/Elizabeth Frantz))

Conocer el estado del tiempo en tu ciudad, resulta de suma importancia para desarrollar tus actividades de manera más segura, además, te permite prevenir que el clima te tome por sorpresa, eligiendo la vestimenta adecuada para tu día a día.

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de Filadelfia. en Pensilvania, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Pronóstico meteorológico en Filadelfia en las próximas horas

Las nubes aumentarán durante el día, aunque no hay probabilidad de lluvia, las temperaturas descenderán por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se espera que las nubes aumenten, con una temperatura mínima alrededor de 57 grados Fahrenheit (14 grados Celsius). El viento del oeste será de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) y se volverá tranquilo por la tarde.

Esta noche, se espera un clima parcialmente despejado, con una temperatura máxima cercana a los 79 grados Fahrenheit (aproximadamente 26 grados Celsius). Habrá una brisa ligera del oeste que se convertirá en suroeste, con velocidades de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora) por la tarde. A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 26 de agosto a las 5:54 PM, hora de verano del este.

Así se comportan las estaciones del año en Filadelfia

El clima en Filadelfia es continental húmedo. (AP)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware.

Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas.

Conoce como se comporta el clima estación por estación

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.

Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.

Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.

Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.

Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.

Verano (Junio a Agosto)

La variedad de climas en Estados Unidos

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.

Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.

Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.

Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.