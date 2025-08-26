Cierre del índice Taiwan Weighted este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin grandes cambios para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión de mercado del martes 26 de agosto con una variación del 0,11%, hasta los 24.305,10 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 24.382,42 puntos y un mínimo de 24.113,03 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,1%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un descenso 0,2%; por el contrario en el último año aún mantiene un incremento del 11,51%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,72% por debajo de su máximo en lo que va de año (24.482,52 puntos) y un 39,75% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.