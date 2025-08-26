Cierre del índice RTSI de Rusia este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el RTSI (Russia), que cerró la jornada en los mercados del martes 26 de agosto con una variación del 0,17%, hasta los 1.129,23 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 1.138,24 puntos y la cifra mínima de 1.125,22 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,14%.

Teniendo en cuenta la última semana, el RTSI (Russia) anota una bajada 2,88%; sin embargo en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 21,04%. El RTSI (Russia) se sitúa un 10,31% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 32,22% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.