Cierre del índice MOEX Russia este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el MOEX Russia Index, que terminó rueda bursátil del martes 26 de agosto con una variación del 0,02%, hasta los 2.886,58 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 2.915,30 puntos y un mínimo de 2.878,85 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,25%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el MOEX Russia Index registra un descenso 2,67% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún un ascenso del 6,58%. El MOEX Russia Index se sitúa un 13,22% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 9,26% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.