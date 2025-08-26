BSE Sensex 30 abrió con tendencia negativa este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el BSE Sensex 30, que empieza rueda bursátil del martes 26 de agosto con caídas del 0,67%, hasta los 81.091,47 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días previos, el índice bursátil invierte el resultado de la sesión previa, cuando cerró con un ascenso del 0,85%, sin lograr establecer una tendencia estable en fechas recientes.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula un descenso 0,68%; pero desde hace un año acumula aún un incremento del 0,05%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,53% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.058,90 puntos) y un 11,1% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.