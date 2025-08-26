Noticias

Bolivia: cotización de apertura del euro hoy 26 de agosto de EUR a BOB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
La cotización del euro en
La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

En la jornada de hoy el euro se cotiza al comienzo de sesión a 8 bolivianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,49% comparado con los 7,80 bolivianos de la sesión previa.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra una subida 1,99% y en términos interanuales acumula aún un incremento del 8,69%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, cambia el sentido del resultado previo, donde marcó una bajada del 2,71%, mostrando en los últimos días una falta de continuidad en el resultado. En referencia a la volatilidad de la última semana, es notoriamente superior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Valor de apertura del dólar en República Dominicana este 26 de agosto de USD a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Valor de apertura del dólar en Paraguay este 26 de agosto de USD a PYG

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Chile: cotización de apertura del dólar hoy 26 de agosto de USD a CLP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Chile: cotización de apertura del

Bolivia: cotización de apertura del dólar hoy 26 de agosto de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Bolivia: cotización de apertura del

Euro: cotización de apertura hoy 26 de agosto en Paraguay

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy