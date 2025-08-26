Noticias

Bolivia: cotización de apertura del dólar hoy 26 de agosto de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El Banco Central anunció que
El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

El dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 6,86 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,94% frente a los 6,66 bolivianos de la jornada anterior.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un incremento 1,94%, de manera que en el último año aún mantiene un ascenso del 1,94%.

En relación a los cambios de este día respecto de días pasados, mantuvo resultados fluctuantes que no nos posibilitan determinar una dirección clara. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, es de 28,11%, que es una cifra claramente superior al dato de volatilidad anual (11,11%), lo que manifiesta que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Clima en Quetzaltenango: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Quetzaltenango: cuál será

Temperaturas en Ciudad de Guatemala: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Ciudad de Guatemala:

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatenango este 26 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Flores: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Flores: cuál será

Estatus de la calidad del aire en Coronel Norte este 26 de agosto de 2025

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) toma en cuenta cinco fases: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia

Estatus de la calidad del