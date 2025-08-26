BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 25 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el BIST 100, que inaugura la jornada financiera del lunes 25 de agosto con incrementos del 0,93%, hasta los 11.477,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días previos, el selectivo suma siete sesiones sucesivas en positivo.

En los últimos siete días, el BIST 100 anota un ascenso 5,01%, por ello en el último año todavía mantiene una subida del 15,88%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.