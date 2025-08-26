BIST 100 este 26 de agosto: gana terreno tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de subida para el BIST 100, que cerró la jornada del martes 26 de agosto con ascensos del 0,93%, hasta los 11.584,55 puntos. El índice marcó la cifra máxima de 11.596,29 puntos y un mínimo de 11.430,39 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,43%.

En los últimos siete días, el BIST 100 registra un incremento 5,68%, por ello en términos interanuales acumula aún un ascenso del 16,76%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.