Apertura del RTSI de Rusia este 25 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Por Infobae

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Inicio de jornada continuista para el RTSI (Russia), que empieza la sesión del lunes 25 de agosto con una variación del 0,25%, hasta los 1.127,29 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas anteriores, el índice bursátil suma cuatro jornadas seguidas de bajada.

En relación a los últimos siete días, el RTSI (Russia) acumula una disminución 2,48%; aunque en el último año todavía mantiene un ascenso del 21,12%. El RTSI (Russia) se sitúa un 10,47% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 32% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recopila datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con diferentes especificidades como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

