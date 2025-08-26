Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 1,24% este 26 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nikkei 225, que empieza la jornada del martes 26 de agosto con descensos del 1,24%, hasta los 42.275,83 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días previos, el índice bursátil frena con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

En la última semana, el Nikkei 225 anota una disminución 2,92%; pero desde hace un año acumula aún una subida del 16,01%. El Nikkei 225 se sitúa un 3,29% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 35,78% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.