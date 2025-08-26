Apertura del mercado de Taiwán este 26 de agosto

Noticias

Inicio de jornada sin cambios para el Taiwan Weighted, que comienza la jornada del martes 26 de agosto con una variación del 0,09%, hasta los 24.256,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas pasadas, el selectivo cambia el sentido del resultado previo, cuando marcó una subida del 0,82%, mostrando que no es capaz de establecer una tendencia últimamente.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted anota una disminución 0,4%; pese a ello en el último año todavía mantiene un ascenso del 11,28%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,92% por debajo de su máximo del presente año (24.482,52 puntos) y un 39,47% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

