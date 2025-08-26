Noticias

Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 26 de agosto

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el EuroStoxx 50, que empieza la sesión bursátil del martes 26 de agosto con caídas del 1,04%, hasta los 5.387,25 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas pasadas, el indicador encadena dos fechas seguidas de bajada.

En la última semana, el EuroStoxx 50 registra un descenso 1,75% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún acumula un incremento del 8,66%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,77% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 16,55% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

