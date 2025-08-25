Noticias

PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 22 de agosto

Inicio de sesión PSI 20: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el PSI 20, que inaugura la sesión del viernes 22 de agosto con caídas del 0,5%, hasta los 7.980,23 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el selectivo con este dato interrumpe la racha positiva que llevaba en las cinco jornadas anteriores.

En relación a la última semana, el PSI 20 marca una subida 2,57%, por ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 18,29%. El PSI 20 se sitúa un 0,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.020,36 puntos) y un 27,6% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

PortugalMercadosBolsa de Valores de PortugalaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

ATX abre operaciones al alza este 25 de agosto

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX abre operaciones al alza

Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 0,2%

Inicio de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones suizas se hunden en

Apertura del OMX Stockholm 30 este 25 de agosto

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del OMX Stockholm 30

Apertura del RTSI de Rusia este 22 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del RTSI de Rusia

MOEX Russia Index abre al alza este 22 de agosto

Inicio de sesión MOEX Russia Index: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

MOEX Russia Index abre al