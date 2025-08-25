PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 22 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el PSI 20, que inaugura la sesión del viernes 22 de agosto con caídas del 0,5%, hasta los 7.980,23 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el selectivo con este dato interrumpe la racha positiva que llevaba en las cinco jornadas anteriores.

En relación a la última semana, el PSI 20 marca una subida 2,57%, por ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 18,29%. El PSI 20 se sitúa un 0,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.020,36 puntos) y un 27,6% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.