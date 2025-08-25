Hang Seng de Hong Kong inicia operaciones con alza este 25 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza rueda bursátil del lunes 25 de agosto con incrementos del 1,27%, hasta los 25.660,82 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas pasadas, el índice encadena dos sesiones sucesivas de números positivos.

Con respecto a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota un ascenso 1,92%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un incremento del 49,95%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 0,02% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.667,18 puntos) y un 35,96% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.