FTSEMIB IDX culmina la sesión con números a la baja este 25 de agosto

Día en negativo para el FTSE MIB IDX, que acabó la sesión de mercado del lunes 25 de agosto con leves bajadas del 0,19%, hasta los 43.227,70 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 43.432,16 puntos y un mínimo de 43.132,11 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,69%.

Si consideramos los datos de la última semana, el FTSE MIB IDX anota un ascenso del 1,37%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,19% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 32,07% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.