Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Chile hoy

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

El tema de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz se mantiene en primer lugar.

2. Destello..

Kidd Voodoo

Destello.. de Kidd Voodoo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. BÁILAME ASÍ

Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown

BÁILAME ASÍ, interpretado por Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown, se mantiene en el tercer lugar de la lista.

4. Me Mareo

Kidd Voodoo y JC Reyes

Me Mareo se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Kidd Voodoo y JC Reyes está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

Cosechar éxitos es sinónimo de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Comando Estelar, debute en el quinto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. Daytona

Cris MJ

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Cris MJ sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición sexta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

7. Zona

Lucky Brown, Tobal Mj y Nacho G Flow

Esta rolade Lucky Brown, Tobal Mj y Nacho G Flow está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 7. Ayer se encontraba en el sitio número 8, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

8. Vamo a Bailotear

Cris MJ

Vamo a Bailotear de Cris MJ se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

9. QLOO

Young Cister y Kreamly

El sencillo más reciente de Young Cister y Kreamly ya se vislumbra como un nuevo clásico. QLOO entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. Moscow Mule

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Moscow Mule debuta en el ranking directamente en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha función utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.