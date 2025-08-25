El índice de Corea del Sur cerró operaciones al alza este 25 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el KOSPI, que acabó la sesión de mercado del lunes 25 de agosto con incrementos del 1,3%, hasta los 3.209,86 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 3.209,86 puntos y un mínimo de 3.180,12 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,93%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI marca una subida 1,03%, por ello en términos interanuales acumula aún un ascenso del 24,97%. El KOSPI se sitúa un 1,37% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.254,47 puntos) y un 39,94% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).