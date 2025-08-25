Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 25 de agosto en Bolivia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El Banco Central anunció que
El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,15% frente al valor de la jornada previa, cuando acabó con 6,85 bolivianos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 1,41% y en el último año mantiene aún un incremento del 1,96%.

Con respecto a días pasados, giró las tornas respecto del de la sesión previa, en el que se anotó una disminución del 1,69%, siendo incapaz de asentar una tendencia estable últimamente. En la última semana la volatilidad es ligeramente superior a los números logrados para el último año (10,5%), lo que indica que está presentando un comportamiento más inestable.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Netflix Uruguay: Estas son las mejores series para ver hoy

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Netflix Uruguay: Estas son las

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Chile hoy

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Este es el top 10

Euro: cotización de cierre hoy 25 de agosto en Chile

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Paraguay: cotización de cierre del dólar hoy 25 de agosto de USD a PYG

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Paraguay: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en República Dominicana este 25 de agosto de USD a DOP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar