BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 25 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el BSE Sensex 30, que comienza la jornada financiera del lunes 25 de agosto con leves incrementos del 0,28%, hasta los 81.536,13 puntos, tras la apertura. En relación a fechas anteriores, el indicador invierte el valor de la jornada previa, donde se saldó con un descenso del 0,17%, mostrando que no es capaz de establecer una clara tendencia en las últimas fechas.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula un incremento 0,32%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 0,78%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 11,71% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual toma datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características concretas como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).